Juventus-Torino, le pagelle di CM: Cambiaso il migliore. Yildiz sensazionale, Vlahovic no

PERIN 6 - Il Toro sembra senza punte: fa un po' di densità, poi dimentica di attaccare. Perin ringrazia sentitamente.



SAVONA 5.5 - Gli errori in appoggio, in sovrapposizione. Poi la paura si è un po' impossessata di lui. E non è più uscito dal letargo di idee.

(dall'87' DANILO s.v.).



GATTI 6.5 - Unione d'intenti, di sguardi e... di coperture. A volte lo aiuta Kalulu, a volte gli dà una bella mano.



KALULU 6 - Come Gatti, con un 'di più' non banale: un paio di salvataggi che tagliano il coraggio del Toro.

E' lui, a stappare il Toro. Ed è lui, il migliore della Juve. Per corsa, intensità, soluzioni. Sempre efficaci. Pure quando va in solitaria.Bene, dai. Tutto sommato, tutta solidità. Vince il duello con Ricci e sembra un messaggio a Spalletti. E' che il CT farà finta di non recepire.E' cresciuto. E può crescere ancora. Khephren Thuram può essere il vero game changer della stagione bianconera. Quando sta bene, il centrocampo bianconero cambia volto.Quarto gol ed è già record. Thiago premia la sua corsa e Tim risponde dandogli esattamente ciò che voleva l'allenatore.

Continua il rapporto d'odio profondo con il gol. Che arriverà, per carità, ma adesso sembra un po' più di una maledizione.- Un paio di giocate sono semplicemente sensazionali. E quando sembrava mancare l'affondo, è arrivata la scelta giusta: andare di prepotenza sul secondo palo. Il raddoppio chiude a chiave il periodo negativo.(Dall'86').Un paio di chance ed entrambe ciccate malamente. Peccato: avrebbe avuto bisogno del gol, almeno per darsi un segnale.(Dal 27'- Entra e chiude i conti: l'assist è al bacio).

Vittoria fondamentale. E dimostrando due cose importanti. La prima: la Juve fa ancora fatica a costruire. La seconda: le scelte sono quasi sempre giuste. Weah è una bella chiamata.TORINOIl mancino di Cambiaso gli resta un po' lì. E Weah ne approfitta. Non pulitissimo.Yildiz lo porta a spasso, e dopo un po' cade nel tranello. Giallo e saluti alla partita: Vanoli aveva capito.(Dal 64'Non dà nulla di quanto previsto).Non è una partita da grossi scossoni, ma è una gara da grande attenzione. Non sfigura.

Come Coco: a un certo punto deve alzare il tono del suo match e lo fa senza paura.Poca spinta, poca verve, poco tutto. A destra il Toro non c'è mai.(Dal 30'Non cambia mai davvero passo).Sì, il Toro gira da lui, ma lui non cambia mai il passo. E fatica a dare anche solo una minima geometria.Perso il duello a distanza con Locatelli. Resta di primissima qualità, ma non quando la partita si fa più di calci che di calcio.(Dal 54'Solo un colpo di testa: è tutto quello che c'è da segnalare).

Da una qualità come la sua, ci si aspetta sempre qualcosina in più. Ci prova, non ci riesce.Meglio di Pedersen, male come tutta la fase offensiva del Toro. Faticaccia.(Dal 37').Neanche un guizzo estemporaneo. Qualcosa per cui dire: ecco Vlasic.Niente di che. E una sola, grande occasione: sciupata malissimo.Momento negativo che prosegue, ma la Juve di stasera non faceva poi così tanta paura. Il Toro ha quasi rinunciato a provarci.