Juventus, trattativa avanza per Barido, il nuovo gioiello del Boca Juniors che ricorda Soulé e Dybala

Lacontinua a muoversi fortemente nel mercato dei giovani prospetti e dopo il colpo Adzic già chiuso, nelle ultime ore ha spinto sull'acceleratore per uncorteggiatissimo da tutta Europa. Si tratta del giovanissimo(foto tratta dal suo profilo instagram),classico come lo definiscono in patria che è di proprietà deled è già fra i protagonisti indiscussi dell'Argentina Under 15.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, quelli più meritevoli di essere attenzionati e, possibilmente, portati subito in Italia. Nelle ultime settimaneanche perché, complice la giovanissima età, non ha ancora firmato un contratto da professionista con ile può firmare dietro al solo pagamento del premio di formazione. L'accordo è davvero a un passo dalla chiusura, ma si deve definire il percorso di crescita fra Argentina e Italia del ragazzo.viaggia fra(quella dedicata ai classe 2008 in questa stagione) col Boca e con laCalcia punizioni e rigori ed è dotato di una gran tecnica. I paragoni ovviamente si sprecano, ma per restare in casa Juventus il primo nome, anche per il percorso fatto, porta a Matias Soulé (oggi in prestito al Frosinone), ma arrivato giovanissimo nelle giovanili bianconere anche sfruttando ilcomunitario (e anche Barido dovrebbe esserne in possesso). Il paragone più importante che fanno in Argentina con lui è però con un altro 10 che ha scritto pagine importanti in bianconero e che oggi è alla Roma, ovveroche ricorda soprattutto nella gestione della palla sulla trequarti. Più fantasista che esterno, di sicuro un gioiello da bloccare.