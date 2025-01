Juventus: tre fuori ruolo su quattro in difesa, una cosa mai vista. Le parole di Perin: doveva dirle lui certe cose?

AFP via Getty Images

a partire dal 16esimo del primo tempo del match perso per 2-0 con il Benfica,. Da quel momento la difesa bianconera si schierata così, da destra a sinistra:(attaccante),(l'unico difensore),(centrocampista),(centrocampista)., se non, forse, in situazioni di emergenza nei finali di partita.(ma anche lì, dove finisce la sfortuna e dove iniziano altre cause che spieghino i numeri dell'infermeria juventina?),. Dopo glic'era infatti tutto il tempo per arrivare a inizio gennaio con i sostituti già pronti, provenienti dal mercato.per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League (oltre alla Supercoppa e a match fondamentali del campionato, come quello con il Napoli). E questo mentre nel frattempo, fra l'estate e la prima parte della stagione, venivanoe ci si disfava con modalità discutibili di

: "Siamo in un momento molto difficile, dobbiamo prenderne atto. C’è da parlare poco e lavorare tanto. Accettiamo le critiche perché le meritiamo. Esiste un solo modo per superare questo momento, compattarci tutti insieme, fare gruppo e continuare a lavorare. Non conosco altre ricette. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tante partite. Abbiamo 6 difensori fuori da inizio anno, a un livello come questo le energie fisiche e mentali sono tante. Chi ha giocato tante partite sta subendo questa situazione, è umano. Dobbiamo trovare il modo per superare questo momento. Giocare con la maglia della Juventus è pesante, giocare ogni tre giorni lo è ancora di più. Non è un’alibi ma dobbiamo fare i conti con la realtà".

E ci porta a chiederci, dopo una sconfitta così,