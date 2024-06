Perché la Juventus ha inserito McKennie e Iling nell'affare Douglas Luiz

AFP via Getty Images

La Juventus di Thiago Motta inizia a prendere forma, e il nuovo allenatore bianconero ha già le idee chiare su come giocare: tra le priorità di mercato c'è un play davanti alla difesa, con l'idea di spostare Locatelli nel suo ruolo originale di mezz'ala., brasiliano classe '98 dell'Aston Villa per il quale i bianconeri hanno intensificato i contatti negli ultimi giorni facendo passi avanti.

- La Juventus ha costruito la trattativa con l'Aston Villa per prendere il giocatore a titolo definitivo sulla base di una parte cash più due giocatori inseriti come contropartite:. Un affare totale da 60 milioni, che la dirigenza bianconera è riuscita a chiudere proponendo in cambio due giocatori per i quali era già prevista una cessione: McKennie aveva espresso il desiderio di lasciare Torino in estate, Iling ha trovato poco spazio nell'ultima stagione ed era uno dei giocatori considerati in uscita.

- Con l'arrivo a Torino del classe '98 la Juventus non abbandona, pista sempre calda a centrocampo e uno degli obiettivi principali del mercato insieme a(quest'ultima è un'operazione che può considerarsi praticamente chiusa). Il centrocampista dell'Atalanta sarebbe quell'investimento importante che la Juventus aveva pianificato di fare in estate già da gennaio scorso.