Juventus su Douglas Luiz: McKennie e Iling Jr. verso l'Aston Villa, il risparmio a bilancio

Nel corso delle prossime ore, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli proverà a trovare una quadra durante un incontro con l’agente del giocatore dell’Aston Villa, quel Kia Joorabchian che sarà decisivo anche per l’operazione di mercato tra il Milan e Joshua Zirkzee.

, richiesto dall’Aston Villa e in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2025,, anche lui in scadenza 30 giugno 2025 con la società bianconera. Il centrocampista americano ha già dato il suo ok al trasferimento, mentre l’esterno inglese è affascinato dalla possibilità di giocare in Premier League.è arrivato a Torino nell'estate del 2020, dallo Schalke 04, inizialmente in prestito da 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto trasformabile in obbligo. Il 3 marzo 2021 la Juventus ha esercitato il diritto di riscatto per 18,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi., tra ammortamento del costo del cartellino e dell’ingaggio – poco più di 1,3 milioni di euro - percepito in bianconero.Ogni cifra, dunque, sopra alle suddette andrebbe a creare plusvalenza a bilancio per la Juventus. I club, dunque, si informeranno vicendevolmente sulla valutazione da dare ai rispettivi calciatori,