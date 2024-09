Juventus, ufficiale: i convocati per il Genoa

Getty Images

nella sesta giornata di Serie A - partita in programma sabato 28 settembre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris, partita che si giocherà a porrterà chiuse, in seguito agli incidenti avvenuti a Genova in occasione del derby di Coppa Italia fra il Genoa e la Sampdoria., che oggi in conferenza ha già annunciato la formazione titolare con la quale domani la Juventus affronterà il Genoa."L'ho già scelta --, eccola: Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu, Danilo capitano, Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez".

1 Perin3 Bremer4 Gatti5 Locatelli6 Danilo7 Conceicao8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez15 Kalulu16 McKennie19 Thuram21 Fagioli23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio32 Cabal37 Savona40 Rouhi51 Mbangula