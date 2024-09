Juventus, il messaggio di Thiago Motta a Dusan Vlahovic è chiaro: l’esperimento in allenamento

Metaforicamente, siamo sempre. Antichi metodi per spronare coloro che, come succedeva a scuola, hanno delle qualità ma non le mettono a frutto. Davanti ai microfoni,ha più volte fatto quadrato intorno a Dusan. Una scelta per nulla banale, un argomento su cui il tecnico si è dilungato – e non succede spesso in sede di conferenza stampa -, e che si può riassumere così: l’attaccante serbo non si tocca, se non segna è perché non lo mettiamo nelle migliori condizioni, se la squadra non prende gol è anche merito suo.

E poi c’è il bastone che prende la forma di. Come quella sostituzione al 45’ diche più di qualche dubbio ha lasciato, più per le alternative che per la scelta in sé, vista la partita fin lì giocata dal numero 9. Oltre la superficie, però, c’è altro: c’è il lavoro che si sta svolgendo alla Continassa e che ha un obiettivo, sbloccare Dusanma, soprattutto, sbloccare la fase offensiva, fin qui vero interrogativo della squadra allenata daTagliando corto, le strade sono due. La prima è lavorare insieme, costruire l’amalgama che per forza di cose nelle prime uscite stagionali è risultata grumosa, imperfetta. Nel pacchetto offensivo, i titolari Nicoe Teunsono arrivati solo nell’ultima fase di mercato e, inoltre, l’argentino non ha potuto sfruttare la prima pausa nazionali per lavorare con il resto del gruppo. Arriverà l’intesa, la conoscenza profonda dei movimenti dei compagni, il lubrificante che fa funzionare gli ingranaggi con il giusto tempismo. E allora arriveranno anche le occasioni da gol, e

La seconda strada, quella che si sta iniziando a praticare dalle parti della Continassa, aumenta la concorrenza e. C’è vita oltre, il messaggio di Thiago Motta è che anche altri effettivi in rosa possono ricoprire quel ruolo al centro dell’attacco. Uno su tutti, Kenanche in questi giornidi un attacco certamente meno fisico, ma più tecnico e imprevedibile. Un Yildiz alla Zirkzee – con le dovute differenze -, per una Juve più simile al Bologna dei miracoli – ancora, con le dovute differenze -, uno scenario che può far preoccupare, o stimolarlo.