Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: i dettagli del contratto

Quello trae laera stato per lungo tempo un matrimonio destinato al divorzio, con le parti ormai pronte a dirsi addio. Negli ultimi giorni, tuttavia, il centrocampista statunitense è stato reintegrato in rosa con tanto di benedizione da parte di Thiago Motta: "E' un giocatore funzionale alle necessità della Juventus". E così la scelta è stata quella di proseguire insieme con unnelle ultime ore.Il contratto di McKennie era in scadenza nel 2025 e dunque se la Juventus avesse voluto cederlo a fronte di un entrata economica avrebbe dovuto farlo in questa finestra di mercato. E invece, dietrofront: la Juventus ha, posticipando di un ulteriore anno la scadenza. Ora è ufficiale, la Juventus e McKennie si legano

"Weston McKennie e la Juventus saranno insieme per altre 2 stagioni: è ufficiale infatti il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026.Arrivato nell’agosto del 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una parentesi di metà stagione in prestito al Leeds da gennaio a giugno del 2023), il centrocampista statunitense ha finora collezionato 134 presenze con la maglia bianconera fra tutte le competizioni, condite da 13 gol e 15 assist (10 solamente nell’ultima stagione). A proposito di reti: fra tutte, indimenticabile quella in semirovesciata nel dicembre del 2020 al Camp Nou di Barcellona in Champions League nella vittoria per 3-0.





Wes rinnova in ! — JuventusFC (@juventusfc) August 23, 2024

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Abile in zona offensiva, ma anche un vero e proprio guerriero. Rimanendo solo all’ultima annata il centrocampista statunitense è sceso in campo in 38 delle 43 gare disputate dalla Juventus: una costante.Una storia, quella di Wes in bianconero, fatta anche di successi, i primi da calciatore professionista con una squadra di club: una supercoppa italiana e due coppe Italia.Una storia che continua, fino al 2026, insieme."