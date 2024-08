Juventus, ufficiale l'arrivo di Kalulu dal Milan: cifre e dettagli

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi minuti: Pierre Kalulu, come comunicato sul sito della Vecchia Signora, è un nuovo giocatore della Juventus. Il giocatore francese, in arrivo dal Milan, ha sostenuto questa mattina le visite mediche di rito al JMedical, prima di dirigersi in sede e mettere nero su bianco la propria firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per questa stagione.



CIFRE E DETTAGLI - Gli ultimi contatti, in particolar modo la telefonata di Thiago Motta al giocatore, hanno portato alla fumata bianca, dopo che le due società avevano già trovato un accordo totale. Kalulu era stato tenuto fuori dalla lista dei convocati di Fonseca sia per il Trofeo Berlusconi contro il Monza che per la prima di campionato contro il Torino. Due segnali chiari e inequivocabili di come non rientri nel progetto tecnico dell'allenatore portoghese. Ora è fatta ufficialmente per il passaggio alla Juventus: un’operazione in prestito oneroso da 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni più altri 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10%. Indosserà la maglia bianconera numero 15.

- Pierre Kalulu è un nuovo difensore della Juventus e arriva in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2025.Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore nato a Lione il 5 giugno 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione dal 2010 fino al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d’origine alla soglia della maggiore età., pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.