Juventus, il retroscena su Kalulu: decisiva una telefonata

32 minuti fa

1

Pierre Kalulu arriva dal Milan alla Juventus con la formula del prestito (oneroso a 3,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus legati a prestazioni e risultati e la possibilità di inserire una clausola per la futura rivendita pari al 10%.. Ma qual è stato il contatto decisivo per la buona riuscita dell'affare?



Secondo quanto riporta Tuttosport - è stato l’intervento diretto del tecnico bianconero, Thiago Motta, che ha telefonato al giocatore per rassicurarlo sul suo futuro, spiegandogli la grande considerazione che ha di lui per le sue caratteristiche tecniche e atletiche, a far decidere il giocatore francese. Un colloquio che, di fatto, ha sbloccato le titubanze di Kalulu, pronto a buttarsi nella nuova avventura con la firma per il prestito, un allungamento del contratto fino al 2029 e lo stipendio a 2,5 milioni annui.