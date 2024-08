Milan, Kalulu verso il sì alla Juventus: la situazione

Dopo una settimana di riflessioni, Pierre Kalulu si sta convincendo ad andare alla Juventus. I contatti delle ultime ore hanno portato il club bianconero ad alzare la fiducia nei confronti dell’arrivo del jolly difensivo francese. Il Milan, dal canto suo, ha già trovato da tempo un accordo totale con Giuntoli e ora è solamente uno spettatore interessato.



LA SITUAZIONE- Kalulu era stato tenuto fuori dalla lista dei convocati di Fonseca sia per il Trofeo Berlusconi contro il Monza che per la prima di campionato contro il Torino. Due segnali netti e inequivocabili di come non rientri nel progetto tecnico dell'allenatore portoghese. Ora si fa sempre più vicino il passaggio alla Juventus in prestito oneroso da 3.5 milioni con diritto di riscatto a 14 più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10%.

ATALANTA NON IN CORSA- La Juventus viaggia spedita, e sola, verso l’obiettivo perché l’Atalanta non è mai stata realmente in corsa. I dubbi di Kalulu non sono mai stati sulla Juventus ma sulla formula del trasferimento. Ora però i tempi sono maturi e Pierre vede il bianconero.