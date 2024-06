Juventus, Thiago Motta firma oggi il contratto: i dettagli

Calciomercato.com

Il conto alla rovescia per l'annuncio diallaè arrivato agli sgoccioli. L'accordo tra la Vecchia Signora e l'ex allenatore del Bologna è stato ormai raggiunto da tempo, ora è arrivato il momento di mettere nero su bianco il sodalizio.- Come riferito da Alfredo Pedullà, va in scena oggi un vertice a Cascais (pochi chilometri da Lisbona in Portogallo, dove l'italo-brasiliano ha casa) tra Thiago Motta, il Football Director della Juventuse l'agente dell'allenatore: un incontro per lae per fare un punto di mercato dopo gli ultimi eventi.

- Bisognerà invece attendere ancora poco tempo per l'annuncio ufficiale di Thiago Motta, la Juventus dovrebbe farlo entro 24/48 ore.- Thiago Motta firmerà un contratto con la Juventus per le prossimecon un ingaggio da- La Juventus è pronta a ripartire quindi da Thiago Motta, dopo aver chiuso definitivamente la seconda era dicome allenatore del club. Il 3 giugno è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025, un'intesa che ha scongiurato possibili cause legali tra le parti e ha portato al riconoscimento di una buonuscita da circa 4-5 milioni di euro come riferito da Il Corriere dello Sport.