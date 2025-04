PIETRO COMUZZO

Il difensore classe 2005 in questa stagione si sta rivelando uno dei protagonisti con i viola in Serie A, anche se nella seconda parte di stagione sta giocando un po' meno a causa del passaggio alla linea a tre con Pablo Marì, Pongracic e Ranieri. Su di lui però c'è una fitta concorrenza: le altre big di Serie A ma non solo, recentemente anche il Manchester United è stato segnalato dall'Inghilterra tra le squadre interessate.