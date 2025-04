Napoli e Juve pronte a tornare all'assalto per Comuzzo. Ma la Fiorentina non farà sconti

Getty Images

Ha iniziato la stagione da semi sconosciuto per poi finire su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi a suon di prestazioni convincenti nella prima metà di stagione. Stiamo parlando di, autentico pilastro della difesa della Fiorentina nella parte iniziale dell'anno. Il suo rendimento gli ha fatto guadagnare anche la convocazione in Nazionale maggiore ed era inevitabile che su di lui si scatenassero parecchie voci di mercato. E non solo.- Perché il Napoli ha cercato seriamente di accaparrarsi il centrale friulano salvo cedere alle richieste della Fiorentina, che non si è mossa dalla sua valutazione di 40 milioni di euro. Oggi Comuzzo è scivolato più indietro nelle gerarchie, complice anche il nuovo modulo che non ne esalta le caratteristiche, ma quasi certamente Napoli e, soprattutto, Juve, sono pronte a tornare all'assalto pe lui in estate.

- A darne conto è La Nazione in edicola questa mattina che spiega come siano queste le due squadre pronte a tutto per assicurarselo. Tuttavia, si legge, Commisso non ha intenzione di fare sconti ed è improbabile che scenderà dalla valutazione fatta lo scorso inverno