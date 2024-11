Juventus, allarme Vlahovic: esce per infortunio con la Serbia, a rischio per il Milan

La sosta per le nazionali miete un'altra vittima e questa volta è importantissima dato che si tratta dell'attaccante della. Impegnato nell'ultima gara di Nations League della sua Serbia, pareggiata per 0-0 contro la Danimarca, la punta bianconera è stata costretta a chiedere il cambio al minuto 88 per un problema muscolare che lo mette inevitabilmente a rischio in vista del super big-matchin cui Thiago Motta, era già alle prese con una grossa emergenza.- Vlahovic nel finale di partita si è accasciato a terra poco dopo aver fallito di poco l'occasione dell'1-0 che avrebbe qualificato la Serbia alla fase finale del torneo.che prontamente sono entrati sul terreno di gioco. Una volta terminati i soccorsi l'ex-Fiorentinacon il ct Stojkovic che ha inserito Nedeljkovic.

A tenere in ansia i tifosi della Juventus è però il modo con cui Vlahovic ha lasciato il rettangolo di gioco ovverocome se avesse accusato un problema proprio dietro alla coscia. Sono solo 5 i giorni che ci separano dal big match Juventus-Milan e la sua presenza oggi è in fortissimo dubbio.