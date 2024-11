Marchisio: "Juve-Milan fondamentale per il momento di entrambe. Koopmeiners come Nedved"

L'ex centrocampista e bandiera della Juventus,ha parlato a margine della presentazione della nuova Kings League nella versione italiana. Tanti i temi trattati fra cui Juventus-Milan e il ruolo di Teun Koopmeiners con un paragone anche a sorpresa."Credo che il calcio abbia storia e radici ben profonde. La Kings League è stata creata nel 2022 e sta facendo numeri veramente importanti, perché si è proposta al mercato, soprattutto per le nuove generazioni. Lo sappiamo benissimo, l’attenzione è cambiata, tutto deve essere più veloce. Nel calcio anche la partita più interessante ha sempre dei momenti più importanti e poi a volte si ferma un po’. Lo vediamo anche negli stadi, a volte c’è gente che guarda la partita e si distrae con altro".

"Sapete da che parte sto. Sarà una partita, mi auguro molto bella, molto importante per tutte e due le squadre e per la classifica che è sicuramente molto corta. In questo momento tre punti sono molto importanti e lo sono ancor di più negli scontri diretti. Non vedo l’ora di vederla"."Lui stesso ha detto che è cambiato tanto il suo ruolo rispetto all'Atalanta, non solo per la posizione, ma anche per come gioca la squadra. Da Gasperini a Thiago Motta il cambio è evidente, ho guardato i suoi e tocca molti più palloni. Ad oggi quello che gli manca è solo la finalizzazione, perché è completo. È un giocatore di peso, molto importante in questo centrocampo della Juventus e mi ricorda forse un po’ il primo anno di Pavel Nedved".