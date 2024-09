Juventus, Vlahovic sostituito all'intervallo: scelta tecnica di Thiago Motta

AFP via Getty Images

viene ingabbiato dalla coppia di difensori centrali del Napoli, Rrahmani-Buongiorno, e si vede poco nel primo tempo.Poi nella ripresa non si vede del tutto perché, facendo entrare al suo posto lo statunitense Timothy Weah con l'accentramento dell'argentino Nico Gonzalez come falso 9. Si tratta di unabianconero, visto che Vlahovic non ha accusato alcun problema fisico.In questa stagione: 5 in Serie A e una in Champions League. Rimanendo a secco nelle gare giocate contro Como, Roma, Empoli, PSV Eindhoven e Napoli.

Arrivato nel mercato di gennaio del 2022. Finora in maglia bianconera ha segnato 43 gol in 107 presenze, in viola aveva segnato 49 reti in 108 presenze.