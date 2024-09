Getty Images

Storie che si intrecciano. Presente, passato e futuro confluiscono in un unico luogo quando laaccoglie ilall'Allianz Stadium, nell'ennesima puntata di quella che è una rivalità ormai assodata da tanti anni. Chi ha lo sguardo ben puntato su di sé in questa sentita sfida è sicuramente, attuale allenatore del Napoli, che vanta un passato glorioso coni colori della Juventus. C'era attesa per capire quale sarebbe stata l'accoglienza riservata dallo Stadium al tecnico dei partenopei e le scintille non sono mancate.

Si divide il pubblico juventino nell'accogliere il ritorno di Conte allo Stadium. Durante larivolti all'ex allenatore. Pochi minuti dopo, in seguito all'inizio del match,all'indirizzo di Conte, a celebrare il passato insieme, ricordato anche dallo stesso Conte in conferenza stampa prima della sfida: "Faccio parte della storia della Juventus".Sulla panchina della Juventus Conte ha seduto, regalando ai bianconeri diverse gioie, tra cui, dando il via a quello che è poi stato l'assolo della Juventus negli anni successivi.Conte aveva vestito i colori della Juve, partecipando alla conquista di 5 Scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Coppa Uefa, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa Uefa.