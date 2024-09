Juventus, il saluto di Szczesny allo Stadium: 'Grazie anche per questo mese, sarà sempre casa mia'

"Grazie mille per sette anni d'amore, ma soprattutto per quello che mi avete dimostrato nell'ultimo mese". Ha mantenuto ciò che ha promesso, Tek: non ha pianto, pur andandoci molto vicino. Il saluto allo Stadium è stato un attimo e in quell'attimo sono passati centinaia di giorni e di parate."Proprio nell'ultimo mese mi avete fatto sentire importante, rispettato e amato - le parole del portiere polacco -, e l'avete fatto pur sapendo che non avrei potuto ripagare con le parate". Dalla curva si alza un coro con il suo nome, ma Szczesny non si ferma: "Mi avete fatto sentire a casa, questa è casa mia. E voi siete la mia famiglia".

Per Szczesny la decisione è già arrivata: ha appeso guanti e scarpette al chiodo e non si guarderà indietro. Dopo un periodo di stacco e in famiglia, l'obiettivo è tornare a studiare per capire effettivamente cosa potrà dare al calcio. Tempo al tempo, comunque. E se lo prenderà tutto, perché la poliedricità gli appartiene e le occasioni per fare bene sono tante. Magari senza lasciare Torino...