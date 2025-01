Getty Images

Juventus, Vlahovic torna in gruppo. Le condizioni di Conceiçao e le ultime verso il Milan

Federico Targetti

18 minuti fa



La Juventus si allena alla Continassa in vista del big match di sabato contro il Milan nella 21esima giornata di campionato: la buona notizia per Thiago Motta, che nella giornata di ieri ha salutato l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, arriva dallo stesso reparto. Dusan Vlahovic, che ha saltato le gare contro Torino e Atalanta per infortunio, è tornato ad allenarsi interamente col gruppo e dovrebbe essere a disposizione contro i rossoneri.



Più incertezza, invece, per quel che riguarda Francisco Conceiçao, che ha lavorato a parte sul campo e prosegue nel suo percorso di recupero. Non sembra possibile un suo recupero per scendere in campo dal 1' nella seconda sfida contro il padre Sergio allenatore del Diavolo, ma rimangono speranze per una convocazione.