Laaffronta l'Aston Villa nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League e lo fa in piena emergenza. Solo 14 i giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta per la partita di Birmingham e nessun attaccante centrale di ruolo, vista la lunga assenza die l'infortunio diDa centravanti giocae il cambio di ruolo non gli dispiace. A rivelarlo è lo stesso statunitense ad Amazon Prime Video prima della gara.- "Mi piace il ruolo, è diverso ma bisogna lavorare e fare le stesse cose. Se posso fare gol perfetto, aiutare la squadra è la prima cosa".

- "Io devo fare il mio lavoro, se posso fare gol o assist perfetto. La squadra deve giocare insieme e quando lo facciamo siamo forti, dobbiamo lavorare insieme".- "No, per noi è una forza ulteriore. Stasera è una bella partita, dovremo fare bene le cose fatte in allenamento".