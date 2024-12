Juventus Women, infortunio per Sara Gama: lesione parziale del tendine d'Achille

AFP/Getty Images

Laha diffuso il bolletino medico suLa calciatrice, capitana delle bianconere, lo scorsoaveva rimediato, in allenamento, laUn infortunio serio per cui è già stata operata.è finita sotto i ferri abato 28 dicembre aloperata dal Dott. Perticarini e a breveNon sarà uno stop breve, con la classe 1989 che rischia di aver finito qui la sua stagione dopo

"Sara Gama ha riportato in allenamento – in data 17 dicembre 2024 – la lesione parziale del tendine achilleo, per cui si è scelto di intervenire con sutura chirurgica. L'operazione, eseguita ieri (sabato 28 dicembre) dal Dott. Perticarini presso il J|medical, è perfettamente riuscita e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".