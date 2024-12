Lazio Women, un regalo sospeso per i bambini dell'ospedale Gemelli

AFP via Getty Images

Non solo la vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax. Ieri in casa Lazio c'è stato spazio anche per la solidarietà. Protagoniste le calciatrici dellache hanno preso parte all'iniziativa "Regalo Sospeso", insieme aportando doni di Natale ai bambini del reparto pediatrico dell'ospedale romanoA effettuare la consegna - si legge nel comunicato diffuso dalla società biancoceleste - insieme il Portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini, c'erano le speciali testimonial biancocelesti Eleonora Goldoni, Elisabetta Oliviero, Karresmaa Kerttu e Asia Scotti.

“Siamo felici e onorate - hanno dichiarato le giocatrici della Lazio - di partecipare a questa bellissima giornata. Ringraziamo Unicef Italia, Clementoni e la S.S. Lazio. É sempre meraviglioso poter donare un po’ di speranza e un sorriso a tanti bambini e alle loro famiglie. Il calcio e lo sport più in generale, come ripete sempre il nostro Presidente Claudio Lotito, devono essere portatori e veicoli di tantissimi valori umani e sociali". Assieme ai ringraziamenti e al plauso per il progetto, arrivati dai rappresentati della Clementoni e dal Prof. Eugenio Mercuri, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica, sono arrivate anche le parole di apprezzamento per la partecipazione della società biancoceleste da parte del Portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini: “Quello del ‘Regalo sospeso’ è un progetto in cui crediamo molto. È un’iniziativa che moltiplica la solidarietà:Un unico gesto dal valore doppio. Ringraziamo Clementoni, partner senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, Il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli e la S.S. Lazio Women che ci ha accompagnato quest’anno a Roma”.

Tutte le parti coinvolte fanno sapere che, effettuando una donazione presso i Comitati locali e on line sul sito ufficiale del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’Unicef a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.