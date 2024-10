Juventus Women, Sofia Cantore è una costante: tutti gol decisivi, col Psg ha fatto una magia

Getty Images

Nelle partite della Juventus femminile nell'ultimo periodo c'è una costante che non tradisce mai. Andate a vedere i tabellini, tra i marcatori troverete (quasi) sempre. Nell'ultimo mese ha segnato due volte al Psg, cartellino timbrato sia all'andata che al ritorno e tanti saluti alla squadra francese eliminata in Champions ribaltando tutti i pronostici; in Europa ha fatto centro anche contro i norvegesi del Valerenga, in campionato nel big match contro la Roma. E sono stati tutti gol decisivi. Non basta? Nell'ultima partita con i giallorossi è stata premiata come migliore in campo.

- La numero 9 bianconera si gode il suo magic moment aspettando nuove sfide, intanto facciamo due conti: considerando le prime sei giornate di campionato, la classe '99 in Serie A ha una media di una rete ogni due partite. Non solo segna, ma li fa tutti belli.: parte dalla fascia sinistra vicina alla linea di fondo, supera un'avversaria con un tunnel andando verso il centro, entra in area, si aggiusta il pallone e destro a giro che supera il portiere. Magia. In quella partita serve anche due assist per le rete di Vangsgaard e Benninson per il 3-1 bianconero.

- Cantore on fire, Cantore insostituibile. E' la donna-copertina della. In Champions la musica non cambia: fatto fuori a sorpresa il Psg con un due vittorie per 3-1 all'andata e 2-1 al ritorno, nella prima giornata della fase a gironi hanno vinto contro il Valerenga e ora dovranno affrontare Bayern Monaco e Arsenal.