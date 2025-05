Tuttosport: Giuntoli-Juve, è addio? Massara o Tognozzi per sostituirlo

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. In piena corsa per il quarto posto, la Juventus sta già pianificando il lavoro per il futuro. I primi cambiamenti sono previsti nell'organigramma bianconero: a salutare sarà Francesco Calvo, che a fine stagione lascerà il ruolo di responsabile del settore commerciale (con tutte le deleghe politiche).: il suo possibile ritorno riporta entusiasmo tra i tifosi nella fase finale di una stagione complicata, finora Chiellini non è stato coinvolto su aspetti tecnici ma in futuro dovrebbe avere più voce in capitolo in diversi campi.

- Per sostituire Calvo si parla di un possibile arrivo di un dirigente commerciale del Real Madrid, ma secondo Tuttosport. In questi giorni, riporta il quotidiano, sono iniziate a circolare delle voci su un possibile addio ai bianconeri dopo due anni da quando è arrivato. Se dovesse rimanere potrebbe essere affiancato da Giorgio Chiellini che come detto cambierà posizione all'interno della Juve, se invece Giuntoli dovesse prendere un'altra strada ci sono due nomi che fa Tuttosport per il ruolo di ds: l'ex Milan, che sta lavorando al Rennes in Francia, e, osservatore bianconero dal 2017 al 2023 che ha portato a Torino giovani come Huijsen, Soulé e Yildiz.