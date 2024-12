Juventus, Yildiz: "Cos'è cambiato dal City al Venezia? Niente, il calcio è così"

Getty Images

, attaccante della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport in occasione della premiazione per il Golden Boy 2024, premio organizzato da Tuttosport, e ha commentato la vittoria del premio web, votato dai tifosi: "Sono molto contento, ringrazio tutti i tifosi. Stiamo insieme e vinciamo insieme, questo è per voi. Grazie"."È molto bello, questo premio mi insegna che, se lavoro bene, posso dare la versione migliore di me stesso"."Non cambia niente, dobbiamo essere sempre concentrati, ma il calcio è così: ci sono dei momenti. Noi dobbiamo lavorare per essere sempre al meglio".

OBIETTIVO 2025 - "Voglio solo stare in salute, il resto verrà naturalmente da sé".