McKennie: "Alla Juventus Kean aveva molte persone contro, era ingiusto. Ora ha un allenatore che crede in lui"

Intervenuto ai microfoni della CBS, il centrocampista della Juventusha parlato di tanti aspetti della sua quotidianità, sia sul campo che relativamente ai progetti al di fuori. Tra i temi affrontanti, trasferitosi nel corso dell'estate allae protagonista di una grande prima parte di stagione con 13 reti in 19 partite.McKennie non utilizza mezzi termini per analizzare il complicato rapporto che si era venuto a creare tra la Juventus e Kean: “No,Ho parlato al telefono con lui prima dell'ultima partita di Coppa Italia. Ha tutte le carte in regola, cioèe che gli desse fiducia e minutaggio in partita e che facesse emergere quel lato di lui. Non sono affatto sorpreso che stia avendo questo tipo di stagione. Gli ho anche detto che spero che continui a così perché lo merita.Solo perché è un attaccante e deve fare gol, ma è difficile farlo quando entri negli ultimi 10 minuti di ogni partita o di tutte le partite”.Nel corso di intervista a CBS,di Thiago Motta in questa prima metà di stagione: "È un momento difficile ed è una di quelle cose in cui tutti stiamo cercando di capire cosa ci manca o cosa non stiamo facendo correttamente.È qualcosa con cui penso abbiamo lottato un po' in questa stagione e quindi spero che possiamo invertire la rotta e ottenere punti, perché in caso contrario ci si ritorcerà contro”., Weston McKennie ha questo parere sul nuovo tipo di calcio apportato dal successore di Massimiliano Allegri: “, come in Champions League. Soprattutto perché sai che quelle squadre hanno qualità e vogliono imporre il loro gioco,per qualsiasi squadra perché giocare è un po' difficile e gli spazi sono strettissimi. Quindi penso che ci lavoreremo sicuramente ogni volta che avremo il tempo di farlo, ovviamente con gli impegni di questa stagione è raro riuscire a trovare momenti per lavorare al 100% su qualcosa, perché si tratta principalmente di riposare e giocare in continuazione”.