Juventus, Yildiz e il goal: forse non ce l'ha nel sangue, e adesso è un guaio perché sono tutti out tranne Vlahovic

IL BELLO DEI 19 ANNI

Sul classe 2005 turco è ora di fare una riflessione, con una premessa che non può non tener conto dell'età: a soli 19 anni Yildiz sta facendo cose egregie, in termini di minutaggio in campo (con 643 minuti è il terzo bianconero più presente dopo Vlahovic e Cambiaso), di continuità e di qualità del gioco. E anche la responsabilità della maglia numero 10 non sembra pesargli più tanto, come evidenziato dal grande avvio in campionato (con Como e Verona, nelle prime due giornate, le sue gare migliori) e in Champions (è suo il goal più giovane della Juve in questa competizione).