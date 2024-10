Juventus, niente Olanda per Koopmeiners: l'infortunio e i tempi di recupero

GETTY

Il centrocampista dellaha infattia causa deldopo un colpo subitoe avvertito di nuovo col Cagliari, che ne ha provocato la sostituzione al 45'.La nazionale Oranje lo ha comunicato con questa nota: "Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro degli Oranje a Zeist oggi. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L'esame medico ha dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo presto per lui per esserci. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per sostituirlo".

Niente Olanda dunque: Koopmeiners tornerà a Torino per recuperare allo Juventus Training Center e cercare dio, in programma sabato 19 ottobre alle 20.45