AFP via Getty Images

ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:e cerco di rimanere tranquillo, solo così posso crescere, segnare e fare assist per la Juve."L'esordio in Serie A e in nazionale, la maglia numero 10 e il primo gol in Champions League tutto nell'ultimo anno? Vivere tutte queste cose in così poco tempo è stato molto emozionante. Ho lavorato duro fin da bambino e quando vedi che le cose funzionano ti senti soddisfatto, però ho solo 15 anni di carriera e spero di raggiungere ancora tanti traguardi.

vorrei sfidarlo a golf o sulle punizioni? Meglio a calcio, mi sento più pronto. A golf sono ancora un principiante, magari più avanti..., quando ho segnato a Frosinone ho ricevuto in regalo il suo asciugamano e da lìPer un gol all'Inter sarei disposto a tagliarmi i capelli come con Allegri? Per me quell’episodio ha avuto un valore molto positivo. Ora non credo sia necessario tagliarli, ma nel caso ci penserei. Io e la mia famiglia siamo stati molto felici di aver avutoe di divertirmi".

fin dal primo momento. Meglio trequartista o esterno come ruolo? Nelle giovaniliGioco dove c'è bisogno di me"."Io e la squadra siamo un po' in calo? Nel calcio capitano questi momenti, noi lavoriamo duramente per uscire da questo periodo e io faccio del mio meglio per fare gol e offrire di più alla squadra. Dobbiamo essere perseveranti per tornare a fare buone prestazioni. Mi pesa non essermi ancora sbloccato in campionato?Dobbiamo restare positivi nonostante le difficoltà e continuando a lavorare duramente.

Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci, è una persona di cuore che vuole sempre vincere, come me. Abbiamo un rapporto scherzoso, quando mi vede mi dà sempre una pacca sulla spalla"."Lo Scudetto? L'Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva.Il campionato è lungo, ci sono tante partite e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, poi si vedrà".

"Io e Vlahovic sogniamo di emulare la coppia Del Piero-Trezeguet? Io e Dusan siamo amici e ci intendiamo molto bene. Certo, sarebbe bello fare come loro., per questo cerco di dare il massimo".Ci sentiamo spesso. Il mio cagnolino è un chihuahua di razza spagnola, l'ho chiamato Ramos in onore di Sergio, un grandissimo difensore".