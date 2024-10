Mauro e Zazzaroni, che bordate a Yildiz: "Un Chiesa venuto male" e "Un giocatorino, meglio Totti a 48 anni"

Laha scelto di investire tantissimo sugli ha rinnovato il contratto con ricco aumento e gli ha addirittura messo la 10 sulle spalle. Il rendimento in campo del turco è però oggi ampiamento sottotono dove, oltre al gol "alla Del Piero" in Champions League sta davvero faticando. Tante le critiche piovute su di lui anche dagli studi di Pressing conche non ci sono andati piano su di lui."Yildiz è un giocatorino, se io penso a Totti, spero che torni a giocare a 48 anni. E' bravo, ha dei numeri sicuramente, non salta l'uomo quasi mai. Non è colpa di Yildiz, ha tutto il tempo per crescere, ha potenzialità ma non mi dà garanzie. Giusto che la Juve investi su di lui"

"Yildiz mi sembra un Chiesa, che è venuto male. Largo a sinistra è troppo prevedibile. Lo vedrei meglio centrale dietro Vlahovic come nella prima gara di campionato”.