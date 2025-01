Juventus-Zirkzee, affare possibile. Amorim: "Vorrei tenerlo, ma il mercato è aperto..."

Non solo Kolo Muani. Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli, vuole regalare a Thiago Motta un nuovo attaccante, che quasi sicuramente arriverà dall'estero. Il francese in uscita del Paris Saint-Germain è uno dei primi nomi sulla lista,Il cambio in panchina, con l'arrivo di Ruben Amorim al posto di Erik ten Hag, non ha portato particolari benefici, l'olandese continua a essere una soluzione soprattutto a partita in corso (ieri contro il Liverpool ha giocato i 4' finali). I numeri sono quelli di un profilo "di riserva", con 4 gol in 28 partite, solo 11 di queste giocate dal primo minuto.

Per questo motivo l'addio a gennaio resta possibile. Lo ha fatto intendere il tecnico portoghese, al termine del pareggio di Anfiled contro il Liverpool: "Voglio tenere Joshua Zirkzee perché dà tutto”. Una dichiarazione che di certo non lo spedisce sulla lista degli incedibili. Lo scenario è chiaro, l'ex Bologna non è il prototipo di 9 che l'ex Sporting Lisbona preferisce

Il Manchester United è pronto a liberarsi di Joshua Zirkzee, sei mesi dopo aver speso 42,5 milioni di euro per il suo cartellino,chi vuole il talento ex Bayern Monaco e ParmaI Red Devils vogliono rientrare dell'investimento e per il momento non aprono a una cessione a titolo temporaneo. Giuntoli, che da tempo è in contatto con l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, è al lavoro per trovare una soluzione.

Zirkzee aspetta segnali, senza escludere nessuna opzione, dove ritroverebbe Thiago Motta, con il quale ha vissuto la migliore stagione in carriera (37 partite, 12 reti e 7 assist tra campionato e Coppa Italia). Qualcosa si muove, Zirkzee aspetta una chiamata.