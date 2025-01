Juventus e Napoli, occasione Veiga: il Chelsea lo offre, la situazione

Redazione Calciomercato

Il mercato di gennaio è storicamente una sessione che vive delle opportunità e attenzione dunque a una in particolare che arriva da Londra sponda Chelsea: i Blues sono pronti a lasciar partire il jolly. Portoghese, classe 2003, può giocare sia da difensore centrale che da mediano davanti alla difesa. Nel Basilea aveva fatto vedere le cose più belle tanto da attirare le attenzioni anche di Geoffrey Moncada per il Milan: contatti approfonditi ma poi non se ne fece nulla proprio per l’offensiva dei Blues.Nei giorni scorsi Renato Veiga è stato offerto alla Juventus: Cristiano Giuntoli ha memorizzato quelle che sono le condizioni, mostrando un certo tipo di gradimento. Il portoghese può tornare utile anche perché è mancino, una caratteristica che latita nella rosa attuale. Un intermediario ha proposto il giocatore anche al Napoli, altro club alla ricerca di un rinforzo in difesa.

Veiga sì, anche in prestito secco. Da Londra non fanno storie sulla cessione a titolo definitivo e sono pronti a lasciare partire il ragazzo senza condizioni particolari. L’importante è che possa trovare continuità di utilizzo. E la Juventus valuta, così come il Napoli, un buon affare a costi contenuti.