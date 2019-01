Niente matrimonio con il, almeno per ora, ma un sì diverso per iniziare il 2019 con un grosso sorriso.si è regalato un futuro roseo conla sua fidanzata che ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Per l'ex-trequartista brasiliano si tratta del secondo matrimonio dopo il divorzio con Caroline Celico, madre dei suoi figli e che aveva sposato nel 2005.mostrando una bella foto in cui lei, sulla mano, ha scritto: "I said yes" confermando l'ufficialità del fidanzamento.