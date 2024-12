Kings League, Cacia: "Nella squadra di Fedez grazie a suo cugino. E' una sfida con me stesso"

Dopo aver chiuso la carriera nel 2022 a, in Eccellenza, lo storico attaccante italiano,ha scelto di mettersi in gioco con la maglia dei Boomers, la squadraÈ tutto nato un po’ per caso, come afferma a Gianluca Di Marzio:Avevo già sentito della Kings League, ma non in maniera approfondita e l’idea mi ha subito colpito”.

con le maglie di Piacenza, Ascoli, Verona, Bologna, Cesena e non solo e ora si trova in tutto un altro contesto.rende l’idea del livello di competizione che vuole portare questo nuovo format: "C’è uno staff importante: possiamo toglierci qualche soddisfazione.ma io devo arrivare il più pronto possibile. Mi devo anche adattare agli spazi, che sono più stretti: il calcio a 7 mi ha sempre affascinato”.

Cacia non avrà la numero nove: “Avevo preso il nove, ma era già occupata da un altro ragazzo. Sono arrivato dopo: lui voleva darmela,. Un numero che l’ultima volta, nella stagionepoi promosso in Serie A, aveva portato bene:, magari mi porta bene anche in Kings”.