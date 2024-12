Kings League Italy, ecco tutte le rose: Marcolin allena i Boomers di Fedez e Moggi

Ieri sera, nell'elegante cornice del Teatro Regio di Torino, si è tenuto il tanto atteso, un evento che segna l’inizio della competizione e una nuova era per lo sport e l’intrattenimento in Italia. Durante la serata, i dodici Presidenti hanno selezionato tramite un draft a “serpentina” i 120 giocatori che formeranno i roster delle rispettive squadre per la stagione inaugurale.L’atmosfera è stata elettrizzante, con una combinazione di sport e spettacolo che ha tenuto con il fiato sospeso sia i partecipanti che il pubblico in streaming. Ogni scelta ha contribuito a delineare i futuri equilibri della competizione, che si prospetta avvincente, ricca di grande calcio e intrattenimento.

A supervisionare le selezioni è stato, in qualità di Head of Competition della Kings League Italia. L’ex campione, amato per la sua classe e leadership dentro e fuori dal campo, ha dato un contributo fondamentale al draft, offrendo spunti tecnici e guidando l’evento con professionalità e carisma.Secondo il ‘Draft pick order’ sorteggiato, i primi a scegliere sono stati i Punchers FC, seguiti, nell’ordine, da FC Zeta, Underdogs FC, Alpak FC, FC Caesar, Gear 7 FC, Circus FC, Zebras FC, Stallions, Boomers, Black Lotus FC e TRM FC. L’ordine si è invertito nel secondo round, per ritornare a quello originale nel terzo e così via.

I 12 Presidenti, noti streamer e content creator, e i 120 giocatori che militano in categorie di tutta Italia dalla Serie D alla terza categoria, sono pronti a dare spettacolo, introducendo il calcio italiano nella nuova era dello sportainment.Le rose ufficiali della Kings League Italy: