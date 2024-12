Kings League Italy e Kings World Cup su Sky e in streaming su NOW

Kings League profilo X

La Kings League è un torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué nel 2022, poi sviluppatosi con grande successo, con regole che mirano a unire il meglio del calcio con le ultime tendenze degli eSports. La Kings League ha coinvolto numerose leggende del calcio internazionale che ne sono protagonisti e testimonial. La Kings League presenta un format innovativo, che unisce l’elemento agonistico ad un vero e proprio show, con partite sempre più spettacolari ed emozionanti.

Proprio la nazionale italiana sarà protagonista, il 1° gennaio, della sfida contro il Giappone, in diretta su Sky e NOW. La finale si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 12 gennaio e sarà trasmessa live da Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.Ci sarà una grande copertura di contenuti di tutte le partite della Kings League sui social di Sky Sport, di NOW e sul sito di Sky Sport.

