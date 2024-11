Kings League: c'è anche Luciano Moggi, sarà il vice-presidente della squadra di Fedez

La Kings League, il torneo-show di calcio sperimentale ideato in Spagna dall'ex difensore della nazionale spagnola e del Barcellona, Gerard Pique, è pronto a sbarcare anche in Italia. Questa sera a Torino è andato in scena il party di presentazione e fra i tanti ospiti che hanno preso parte all'evento c'è stata anche una grande sorpresa.L'ex Juventus Claudio Marchisio è l'head of competition, Zlatan Ibrahimovic è fra gli investitori più importanti, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Luca Toni dei testimonial d'eccezione, ma chi stupisce è in realtà lo storico ex-direttore generale nonché ancora azionista della Juventus,

Il dirigente italiano sarà infatti protagonista della squadra che avrà Fedez come protagonista.