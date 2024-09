Kings League, ufficiali due colpi: Fedez e... Lamine Yamal! VIDEO

AFP via Getty Images

. Annunciando. Il rapper sarà presidente di una squadra nella Kings League Italia, invece non è stato ancora comunicato quale ruolo avrà il giovane nazionale spagnolo del Barcellona.Il quale, poco prima di debuttare in prima squadra a 15 anni, aveva partecipato alle Final Four al Camp Nou. E qualche mese fa aveva assistito dal vivo alla partita tra Rayo de Barcelona e xBuyer Team alla Cupra Arena. Dove il prossimo 15 settembre inizierà la nuova stagione.A inizio 2025 ci sarà la prima, che in precedenza aveva definito "un circo" la Kings League, ha fatto un cameo in un video promozionale: segnale di pace con Piqué.