Cristian Totti vittima di bodyshaming con l'Olbia: cos'è successo al figlio di Francesco

Disavventura social per, primo figlio di, ex capitano e bandiera della. Neo giocatore, il centrocampista classe 2005 è statodisul web dopo il suo debutto col nuovo club sardo che milita in Serie D ed è allenato da MarcoTotti jr ha esordito lo scorso 25 agosto nel secondo tempo del match di Coppa Italia contro– finito 1-1 - ma quello che ha colpito alcuni bulli virtuali non è stata la sua prestazione in campo, quanto la sua. Il ragazzo è stato infatti oggetto di, come riporta il Messaggero, e come dimostrano le orde di commenti a un post di Sportitalia che riprende proprio le prime immagini del giocatore in maglia Olbia.

Oltre che per la sua corporatura, Cristian Totti è stato accusato anche di: secondo alcuni utenti, la sua presenza in campo era da ascrivere più al suo cognome che alla sua reale bravura da calciatore