Kings League World Cup Nations: dove vederla, le squadre e i convocati dell'Italia

Se provate a chiedere in Spagna della Kings League vi risponderanno con gli occhi a cuoricino. Da quelle parti è diventato virale tra i ragazzi, in Italia sta iniziando a prendere corpo in questi mesi. In Sudamerica si è diffusa subito in poco tempo, l'estate scorsa in Messico si è giocato il Mondiale con l'Italia rappresentata dagli Stallions di Blur.. La finale è in programma il 12 gennaio all'Allianz Stadium di Torino.

- 16 squadre, mille emozioni e tanti colpi di scena. Si gioca sette contro sette, e tutte le partite dell'Italia saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Now, sul sito skysport.it, sull'account Youtube di Sky Sport e sul profilo TikTok di Now.- Sono sedici le nazionali che si giocheranno il Mondiale della Kings League, in programma in Italia dal 1° al 12 gennaio.

SpagnaMessicoArabia SauditaUcrainaTurchiaMaroccoArgentinaColombiaGiapponePerùStati UnitiGermaniaCorea del SudBrasileUzbekistan- Ecco il primo turno del torneo, con l'Italia che aprirà il sipario il 1° gennaio contro il Giappone alle 16.Ore 16: Italia-GiapponeOre 17: Uzbekistan-Arabia SauditaOre 18: Argentina-SpagnaOre 19: Stati Uniti-MessicoOre 16: Brasile-Corea del SudOre 17: Turchia-UcrainaOre 18: Colombia-MaroccoOre 19: Perù-Germania- Il giocatore-copertina dell'Italia al Mondiale della Kings League è Leonardo Bonucci, che dopo una vita nel calcio ha deciso di accettare una nuova sfida; insieme a lui, nella nazionale azzurra, ci sono anche Emiliano Viviano e Ciccio Caputo. Presente la sorpresa dell'ultimo Mondiale in Messico Michele Trombetta.

: Emiliano Viviano (Caesar) e Justyn D’Ippolito (Boomers).: Leonardo Bonucci (capitano Azzurra Kings), Vlad Marin (AlpaK), Riccardo Nava (Punchers), Andrea Tarasco (Zebras).: Riccardo Frosio (Stallions), Alessandro Gelsi (Gear 7), Domenico Rossi (AlpaK).: Francesco Caputo (TRM), Sergio Cruz Pereira (Black Lotus), Yassin Fares (Black Lotus), Michele Trombetta (Top Six Finalist della Corona de Oro 2024).