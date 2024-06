Inter, senti Materazzi: "Lautaro è il vero re di Milano, non ha abbandonato la nave come altri"

Getty Images

Marco Materazzi, a Sky Sport, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, che ha scelto di legarsi ancora di più all'Inter: "Penso che l'anno scorso, dalla finale persa, si sia tirata fuori tanta roba. L'hanno dimostrato quest'anno con la forza con cui hanno affrontato tutte le partite, sapendo di essere superiori, anche in Champions. Se analizziamo la prima partita contro l'Atletico Madrid probabilmente avremmo meritato di segnare più gol, e magari parleremmo di un'altra storia. Da lì in poi hanno inanellato vittorie su vittorie, hanno vinto lo scudetto in casa del Milan, che è tanta roba, e adesso questo rinnovo di Lautaro è un segnale, è una bella cosa: lui è ancora un ragazzino, ma è il capitano ed è un po' il papà di tanti ragazzi lì dentro, vedi Thuram.".

- “Un peccato. Non me lo aspettavo perchè non sono dentro queste vicende. So che c'è gente preparatissima, che ha dimostrato negli anni di valere, tipo Marotta, Ausilio, Antonello e tutti quelli che lavorano per portare 75mila persone allo stadio, oltre ai ragazzi, e questo non è scontato. Ringrazio Steven per quello che ha fatto, ha promesso trofei e ne sono arrivati 8. La gente che è arrivata ha dato carta bianca alla gente che sa di calcio e che è già dentro al club, cosa che non è stata fatta dall'altra parte di Milano…".