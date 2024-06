AFP via Getty Images

Sneijder sicuro: "Zirkzee? Lo vedrei bene a Inter o Milan"

14 minuti fa



Joshua Zirkzee è senza dubbio uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Le sue prestazioni hanno contribuito alla storica qualificazione in Champions League ottenuta dal Bologna nella stagione appena terminata. Il suo rendimento non è passato inosservato, con club italiani ed esteri pronti a puntare su di lui in vista della prossima annata.



Del futuro di Zirkzee ha parlato il connazionale Wesley Sneijder, a Sky Sport: "Dove lo vedrei bene? Magari in Italia, sì: penso anche in squadre come Inter o Milan. Lui è un giocatore fortissimo, non ho capito perché non è andato con la Nazionale agli europei. Doveva andarci, al 100%. Sicuramente in questa stagione andrà in una squadra fortissima".