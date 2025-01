Kolo Muani e Walker possono giocare i playoff di Champions?

con le rispettive sconfitte contro Benfica e Dinamo Zagabria nell'ultima giornata della League Phase di Champions League non sono riuscite a centrare l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo eVenerdì alle 12 a Nyon si terrà il sorteggio che potrebbe anche vedere le due formazioni italiane accoppiate una contro l'altra ma, a differenza di quanto accaduto nelle ultime due giornate del girone le rose potrebbero essere diverse.I bianconeri hanno acquistatoi rossonerie stanno cercando di affondare il colpo per Gimenez del Feyenoord o quantomeno per un nuovo attaccante. Ma questi giocatori potranno scendere in campo? Cosa dice il regolamento?

La risposta è sì, potranno essere in campo, ma a patto che Juventus e Milan scelgano di usare i tre slot disponibili per cambiare le liste consegnate a inizio stagione. In sostanza è possibile che tutti scendano in campo, ma dovranno prendere il posto di qualcuno dei giocatori in lista fino ad oggi.