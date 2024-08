St Pauli-Atalanta: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Ultima amichevole internazionale prima della Supercoppa del 14 agosto con il Real Madrid per l'Atalanta, chearriva "con gli uomini contati", come ha detto mister Gasperini. Senza quindi Scamacca e Scalvini, infortunati, e Koopmeiners, che ha espressamente fatto presente di voler andare alla Juve. I nerazzurri sono reduci dalla brutta sconfitta in casa del Parma 4-1, dove non ha brillato né la difesa né l'attacco. Contro la squadra allenata dall’ex genoano Alexander Blessin, Gasp farà le ultime prove in vista del Real Madrid e del successivo esordio in Serie A,In campo l'undici migliore quindi, con la bella conferma diin difesa, dato che ha rifiutato l'offerta del Qatar. Gasperini ha detto che in Supercoppa parerà, per cui è probabile rivedere lui tra i pali, mentrenon ha ancora i 90' sulle gambe e prevale la cautela dopo gli ultimi infortuni.sulla trequarti.

Vasilj; Mets, Smith, Wahl; Stevens, Matcalfe, Irvine, Wagner, Treu; Eggstein, Guilavohui.. Blessin.: Musso; Godfrey, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.. Gasperini.