Koopmeiners: "Ho sempre rispettato l'Atalanta e dato tutto per questo club, ha un posto speciale nel cuore"

saluta l'e prova a spegnere le polemiche: "".E' stato un addio turbolento quello tra il club bergamasco e il centrocampista olandese, trasferitosi a titolo definitivo allain un'operazione da 51,3 milioni di euro più 3,4 di oneri accessori e bonus fino a 6 milioni."C'è un po' di dispiacere, umanamente, ma la cosa che conta di più è l'Atalanta, la nostra filosofia e l'ambiente che si crea attorno alla squadra. questi sono valori forti, lavoriamo duramente, la nostra è una piccola realtà che affronterà i colossi del calcio europeo", ha commentato il dg della Deaa Sky Sport a margine del sorteggio di Champions League in riferimento alla partenza di Koopmeiners, che ha forzato la mano per concretizzare l'affare.

- Lo stesso Koopmeiners prova però a mettere un punto alle polemiche e lo fa nel messaggio che pubblica sui social per salutare l'Atalanta e i suoi tifosi: "Atalantini, Bergamaschi, Atalanta. Ho passato 3 anni stupendi a Bergamo! Giocando di fronte a tifosi fantastici con cui abbiamo condiviso serate di grande calcio. Ho amato la città di Bergamo. Sicuramente il nostro momento più bello è rappresentato dalla vittoria dell’Europa League! Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore! Ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, lo staff, la società e i tifosi con cui ho condiviso tutto questo! Posso dire di aver sempre dato tutto per questo club. Non dimenticherò mai la storia che abbiamo scritto insieme. Ho sempre rispettato l’Atalanta e sempre lo farò! Grazie mille ancora dal mio cuore e un abbraccio grande!".

- Un messaggio, quello di Koopmeiners, che non ha convinto tutti i tifosi bergamaschi, diversi i commenti negativi che hanno fatto anche riferimento alcon cui il centrocampista olandese si era sottratto agli allenamenti con la Dea.