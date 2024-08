Juventus, Koopmeiners convocato contro la Roma? Cosa succede

23 minuti fa



Ieri ha vissuto il primo giorno da giocatore della Juventus, ma i tifosi rischiano di dover aspettare per vedere Teun Koopmeiners in bianconero. Secondo Tuttosport l'ex centrocampista dell'Atalanta, sbarcato a Torino per una cifra vicina ai 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus, sarà certamente allo Stadium domenica sera per la gara contro la Roma di Daniele De Rossi ma potrebbe non essere convocato per il match. Il motivo? Il giocatore infatti da circa venti giorni non si allena con l'Atalanta complici i certificati medici e la volontà di trasferirsi in bianconero quindi avrebbe solo tre allenamenti nelle gambe con Motta.