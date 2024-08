GASP LO SCARICA

La definitiva frattura è sancita dalle parole di Gianpiero Gasperini, che l'8 agosto parla all'Eco di Bergamo: "La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni”. Koopmeiners-Juve, s'ha da fare: nelle prossime ore si attendono nuovi importanti sviluppi, in questa infinita telenovela.