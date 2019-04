Il futuro di Dawid Kownacki sembra ormai abbondantemente indirizzato verso la Bundesliga. L'attaccante polacco di proprietà della Sampdoria ha giocato poco in Germania, 375 minuti impreziositi da 2 gol, ma il Fortuna Dusseldorf pare intenzionato a trattenerlo ad ogni costo. A confermarlo ci sono anche le dichiarazioni del tecnico Friedhelm Funkel: "So cosa può fare questo ragazzo e che cosa potrà fare nei prossimi anni. Sono convinto al cento per cento delle sue qualità. È giovane ed è un professionista incredibile, per questo deve rimanere assolutamente al Fortuna dopo il prestito dalla Sampdoria".



Eppure recentemente Kownacki non è riuscito a mettersi particolarmente in mostra: "Lo sappiamo tutti, non ha brillato" prosegue l'allenatore. "Al momento, Dawid è alle prese con la nascita di sua figlia e non c’è molto in termini di forze. Naturalmente torna in Polonia nel giorno libero per far visita a sua moglie e alla piccola. È perfettamente comprensibile, questo gli costa un po’ di energie ma non lo posso biasimare. È davvero un buon giocatore e migliorerà ancora molto. Vedremo se riusciremo a tenerlo – conclude l'allenatore, come riporta Sampnews24.com – io lo spero".



Nel frattempo, le dirigenze delle due squadre sarebbero al lavoro per il futuro di Kownacki. Secondo il portale rp-online.de, i negoziati starebbero procedendo con il direttore sportivo del Fortuna Lutz Pfannenstiel che avrebbe incontrato questa settimana i vertici di Corte Lambruschini per discutere del futuro del centravanti classe 1997.