Tim Krul knew Tottenham stars' penalties due to clever bottle trick



Dier - R (he went left and Krul followed him but it was too much for the goalkeeper)

Lamela - L (missed as his shot hit the upright)

Lo Celso - L (he went left and found the net)

Troy Parrott - R pic.twitter.com/SVEG6rGvc3 — SportsObama.com (@SportsObama) March 5, 2020

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Pareggiata a 10 minuti dal termine, i Canaries hanno blindato il quinto turno di coppa nei supplementari e, poi, hanno sorriso ai calci di rigore.Il portiere olandese, che nel 2014, al, nei quarti contro il Costa Rica, entrò nei secondi finali solo per la lotteria dei rigori, ha ipnotizzato i tiratori degli Spurs dagli 11 metri.Versione moderna di quella diin, cone compagnia caricati dalla, geniale intuizione di, Tim Krul si è abbeverato alla sua fonte. Non energetica, ma di notizie. Sì, perché sulla borraccia personale dell'olandese ex Newcastle, c'erano i nomi dei possibili rigoristi, con l'angolo prediletto nei calci di rigore. E due sono stati i calci di rigori parati dall'olandese volante, che sono bastati per volare nella coppa di casa.. Questi gli appunti che sono risultati decisivi per la vittoria finale, con il 32enne portiere che li andava a sbirciare tra un rigore e l'altro. E per esultare insieme ai compagni: “E’ stata una grande emozione, sogni sempre di portare la tua squadra al turno successivo parando dei rigori. Io e il mio allenatore facciamo sempre i compiti e sono felice che le cose siano andate bene”. Il Norwich vola. Grazie ai voli del suo portiere.